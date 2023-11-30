آخر أخبار محمد صلاح بين الدوري والشطرنج والابتعاد عن "الكشري" (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية صعوبة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي بسبب ضعف الحضور الجماهيري في العديد من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والذي قد يلعب دورا في عدم انتقال محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى المسابقة.

كما ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية إن الدوري السعودي له نقطة ضعف واضحة رغم قوته المالية، وتتمثل في غياب الجماهير في العديد من المباريات، وكان الاتحاد قد بذل محاولات خرافية للتعاقد مع صلاح هذا الصيف، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عرض بطل الدوري السعودي وصل إلى 215 مليون جنيه استرليني، بخلاف الإضافات.

ورغم العروض المغرية التي قدمها الاتحاد، فإن ليفربول أصر على موقفه بعدم بيع صلاح، وهو أمر أكده يورجن كلوب المدير الفني لـ"الريدز" في أكثر من مناسبة، وفي ظل تمسك ليفربول باستمرار صلاح، قد لا يتمكن الاتحاد من إتمام الصفقة في فترة الانتقالات المقبلة، لكنه سيجدد محاولاته لاحقا.

ومن جانب أخر أثار النجم المصري محمد صلاح الجدل هذا الأسبوع خلال مقابلة أجراها مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، وتحدث فيها عن عدة أمور منها هواياته الرياضية غير كرة القدم، وما يتعلق بوجباته المفضلة.

كما نجح محمد صلاح في قيادة فريقه إلى تعادل ثمين أمام مضيفه مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي بهدف لكل فريق، وقبل المباراة الهامة نشرت الشبكة البريطانية حديث اللاعب الذي أثار فيه الجدل بالحديث عن وجبته المفضلة وهوايته ولقاءه مع الجمهور عبر الإنترنت في لعبة الشطرنج.

وكان محمد صلاح يذكر دائما خلال مقابلاته التلفزيونية أو الصحفية أن الوجبة المفضلة لديه هي "الكُشَري"، لكن خلال هذه المقابلة، كان رد النجم المصري مختلفا بشأن طبيعة الوجبة التي سيتناولها طوال حياته حيث أكد أنه يحب السوشي، ولكن إن كان سيختار وجبة واحدة طوال العمر فستكون الباستا.

وقال صلاح: "أختار الباستا بأي نوع، ربما أختار تلك التي تكون بالصلصلة الحمراء"، وهذا الأمر جعل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يتساءل عما إذا كان صلاح قد تخلى عن الكشري.

وعن هواياته الرياضية غير كرة القدم، أشار محمد صلاح إلى أن يحب لعب التنس والبادل والغولف، ولكنه يعشق الشطرنج، وقال صلاح: "ألعب شطرنج كل يوم، أنا عاشق للعبة، في بعض الأحيان ألعب شطرنج مع ناس عشوائيين عبر الإنترنت، أشارك باسمي وأضع عدة أرقام مختلفة، ويقولون لي هل أنت محمد صلاح أقول نعم فيقولون أنت تكذب فأقول لهم نعم أنا أكذب".