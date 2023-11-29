كلوب يعلن عن إصابات مؤثرة في ليفربول وغيابات طويلة

أعلن المدرب الألماني لنادي ليفربول يورغن كلوب أن حارس مرمى فريقه الدولي البرازيلي أليسون بيكر ومهاجمه الدولي البرتغالي ديوغو جوتا سيغيبان عن الملاعب بعد تعرضهما لإصابة عضلية في المباراة ضد مانشستر سيتي 1-1 في الدوري السبت الماضي.

وبدا أن أليسون الذي قد يغيب عن المباريات الخمس المقبلة، يعاني من مشكلة عضلية في الفخذ في الدقائق الاخيرة من مواجهة سيتي لكنه تمكن من إكمال المباراة.

وقال كلوب في المؤتمر الخاص بمباراة لاسك لينتس النمسوي في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ": "كلاهما سيغيبان، أليسون إصابته أخف قليلاً، لذلك علينا أن نرى، ليس يومًا بعد يوم، لن يلعب غدًا، وليس الأحد، وربما ليس في الأسبوع التالي، ثم يجب أن يكون الأمر على ما يرام نوعاً ما".

وأضاف "إصابة أليسون ليست سيئة كما كنا نعتقد، سيستغرق ديوغو وقتًا أطول قليلاً، لا نعرف بالضبط كم من الوقت، لكن إصابته أكثر خطورة بعض الشيء علينا أن نرى".