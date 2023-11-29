إعفاء الحكم المتسبب في احتساب ضربة جزاء لصالح سان جرمان أمام نيوكاسل

تقرر إعفاء حكم تقنية الفيديو، المسؤول عن احتساب ضربة جزاء لباريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة نيوكاسل الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت أمس، وذلك كون حكم المباراة البولندي مارسينياك اتخذ القرار بناء على توصية من حكم الفار. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توماس كفايتكوسكي، حكم تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، تم استبعاده من قائمة حكام مباراة ريال سوسيداد الإسباني وريد بول سالزبورج النمساوي في ملعب "أنويتا" اليوم الأربعاء.

وكان نيوكاسل قريبا من تحقيق الفوز على بعد دقائق قليلة من نهاية المباراة في ملعب حديقة الأمراء أمس، حينما احتسب الحكم ضربة جزاء مثيرة للجدل على تيمو ليفرامنتو مدافع الفريق، ليتمكن كيليان مبابي من تسجيل الضربة ويخطف لفريقه نقطة مهمة. وحينما سئل إيدي هاو مدرب نيوكاسل عما إذا ما كان يشعر بالظلم، قال : "نعم بالفعل لم يكن القرار الصحيح في رأيي".

وأضاف: "هناك العديد من الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار في تلك اللحظة، السرعة أولا، لقد كانت عملية الارتداد مختلفة تماما عما يظهر في الإعادة البطيئة، وتكون مختلفة للغاية في البث المباشرة". وتابع مدرب نيوكاسل: "الكرة اصطدمت بصدره أولا، قبل أن تصطدم بيده، لكن يده لم تكن في وضع غير طبيعي، وكانت يداه في جانبه، لكنه كان يجري".

وأوضح: "أشعر أنه قرار سيء وهو أمر محبط للغاية بالنسبة لنا، وأنت تعلم أن الوقت المتبقي كان ضئيلا، لذلك لا يمكننا فعل شيء حيال ذلك". كان كيران تريبير، مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قد أبدى أيضا استغرابه من قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء حرمت فريقه من الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.