خبر سار لبرشلونة عن كانسيلو قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

تلقى مدرب فريق برشلونة، تشافي هيرنانديز خبرا سارا بخصوص لاعب مهم للغاية، وهو البرتغالي كانسيلو، والذي سيكون متاحا للمواجهة المهمة للغاية أمام أتلتيكو مدريد الأحد المقبل في دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليغا"، والذي يحتل فيه برشلونة المركز الرابع بـ 31 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المتصدرين ريال مدريد وجيرونا، وبفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثالث.

وطمأن الجهاز الطبي تشافي على جاهزية البرتغالي كانسيلو، والذي قاد الفريق للفوز على بورتو أمس وحسم التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. وبعد أن غادر اللاعب المباراة بسبب انزعاج، تبين أنها إصابة طفيفة ولن تحل دون مشاركته الأحد المقبل، وأن تغييره كان لدواعي الحفاظ عليه لمباراة أتلتيكو.