هدف أسطوري من رونالدو مع النصر في الدوري السعودي (فيديو)

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه مع النصر السعودي بعدما أحرز هدفاً أسطورياً في الدوري.

وقاد "صاروخ ماديرا" النصر للفوز على مضيفه الأخدود، بنتيجة (3-0)، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل ثلاثية النصر، أيمن يحيى في الدقيقة 13 وكريستيانو رونالدو "هدفين" في الدقيقتين (77 و80).

ولم يجد "العالمي" صعوبة في حصد النقاط الثلاث، إذ افتتح سامي النجعي التسجيل لفريقه عند الدقيقة 13، مستفيدا من تمريرة زميله سلطان الغنام، وفي الشوط الثاني واصل النصر ضغطه في منطقة الأخدود، ونجح كريستيانو رونالدو في مضاعفة النتيجة بفضل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وبعدها بدقائق عاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له والثالث بطريقة أسطورية لفريقه من خارج منطقة الجزاء، مستفيدا من خطأ حارس مرمى الأخدود.

What a ridiculous goal from @Cristiano...



How far out is he? 🤯#yallaRSL pic.twitter.com/AdA2zTNgkw