نجم ريال مدريد يشتم ميسي.. وقائد الأرجنتين يرد بـ"سخرية"

شهدت مباراة الأرجنتين ومضيفتها البرازيل صباح اليوم في تصفيات كأس العالم عن أميركا الجنوبية، أحداث شغب كبيرة، أدت إلى انسحاب منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي لبعض الوقت، بسبب ما اعتبروه اعتداءات الشرطة البرازيلية على جماهير "التانغو" في المدرجات، وأدى ذلك إلى تأخر انطلاق المباراة.

وبلغ التوتر مداه بين لاعبي البرازيل والأرجنتين، بعد أن تصدى البرازيلي ونجم ريال مدريد رودريغو للاعبي الارجنتين، وبينهم ميسي، ووصفهم بـ"الجبناء"، مستغربا أن ينسحبوا من المباراة، ثم يعودوا إليها لاحقاً. وحصلت مشادة، قبل أن يتدخل ميسي ويرد عليه بطريقة ساخرة "نحن أبطال العالم، لماذا سنكون جبناء؟ التزم حدودك".

وكان اوتاميندي سجل هدف الفوز للأرجنتين في الدقيقة 63، ليواصل منتخب "التانغو" تصدر التصفيات بـ 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للبرازيل التي تكبدت خسارتها الثالثة.