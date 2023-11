الأرجنتين تكسر تاريخ البرازيل بقيادة ميسي في ليلة الشغب والدماء (صور وفيديو)

حقق منتخب الأرجنتين فوزاً تاريخياً على البرازيل هو الأول في تاريخ البرازيل الذي يخسر فيه على أرضه في تصفيات كأس العالم، ليكسر المنتخب الأرجنتيني الهيمنة ويتفوق في تاريخ مواجهات الفريقين، في مباراة شهدت الكثير من أحداث الشغب واعتداء الأمن البرازيلي على جماهير الأرجنتين وهو ما أدى إلى حدوث إصابات كثيرة كادت أن تنهي المباراة قبل بدايتها.

وقبل انطلاق المباراة اشتبك الثنائي رودريغو وليونيل ميسي لفظيا وتدخل اللاعبون لاحتواء وتأخرت انطلاقة المباراة لنحو نصف ساعة بعد شغب جماهيري شهدته مدرجات استاد "ماراكانا" من جماهير الأرجنتين، الأمر الذي استدعى تدخل الأمن البرازيلي ليلقي القبض على بعض مثيري الشغب.

واعترض ليونيل ميسي قائد الأرجنتين على تعامل الأمن مع الجماهير الأرجنتينية، ليعود رفقة أفراد الفريق إلى غرفة تبديل الملابس قبل العودة إلى أرض الملعب من جديد وخوض المباراة، وبدأت جماهير البرازيل والأرجنتين المشاحنات أثناء عزف النشيد الوطني للبرازيل، ما دفع الشرطة إلى توجيه الاتهامات إلى جماهير الفريق الزائر التي ردت بإلقاء مقاعد المدرجات على رجال الأمن.

ودائما ما تشهد مواجهات منتخب البرازيل ضد الأرجنتين القوة والعنف والإثارة الكبيرة نظرا لقوة كلا المنتخبين على المستوى الفني بتواجد مجموعة كبيرة من أبرز اللاعبين المحترفين في أوروبا بالإضافة إلى الجماهيرية الكبيرة لهما.

وبهذه الفوز تفوق المنتخب الأرجنتيني في تاريخ المواجهات مع البرازيل والذي بلغ 40 انتصارا مقابل 39 للبرازيل مع وجود 26 حالة تعادل، ليحقق الأرجنتين فوزاً تاريخياً بقيادة ليونيل ميسي، الذي قال عقب المباراة: "انتصار كبير في ماراكانا على الرغم من قمع الأرجنتينيين مرة أخرى في البرازيل، هذا لا يمكن التسامح معه فهو جنون ويجب أن ينتهي الآن!

وقال الأسطورة ليونيل ميسي: "هذه المجموعة تواصل تحقيق التاريخ".

وقبل نهاية المباراة بدأ الجمهور البرازيلي في المغادرة، وسط فرحة الجمهور الأرجنتيني بعد أن تعرضوا لاعتداء من الأمن قبل المباراة، لكنهم خرجوا في النهاية سعيدين بالفوز التاريخي والنتيجة.

وعقب الفوز التاريخي أصبح رصيد منتخب الأرجنتين 15 نقطة في صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، بينما تراجعت البرازيل للمركز السادس برصيد 7 نقاط، لتتلقى الخسارة الثالثة في التصفيات في موقف صعب لأبطال العالم 5 مرات,

This might be the craziest football scene I have watched in years. Brazil vs Argentina ended violence. Players trying to calm down the fans. Insanity pic.twitter.com/7rbjzSpUVN

Emiliano Martinez is legend in my book now . He almost steps into brawl with police to stop beating argentina fans .

This was so pathetic to see even at some point messi also said that argentina won’t play in this match . #brazil #Argentina pic.twitter.com/2RgcgYQRYo