المنتخب السوري يتعرض لخسارة قاسية في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

تعرض المنتخب السوري لخسارة قاسية أمام نظيره المنتخب الياباني (0-5) في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، في المباراة التي اقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية.

وتلقى المنتخب السوري بذلك الخسارة الأولى في هذه التصفيات، بعد فوزه على نظيره الكوري الشمالي بهدف من دون رد، في المباراة الماضية في الجولة الأولى، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، ويتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية (B)، بفارق الأهداف خلف منتخب كوريا الشمالية، الذي تغلب على ميانمار (6-1) اليوم الثلاثاء أيضا.

وفي المقابل، حقق المنتخب الياباني انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه العريض على ضيفه منتخب ميانمار بخماسية نظيفة، على ملعب "باناسونيك سويتا" بمدينة سويتا اليابانية، في بداية رحلته في هذه التصفيات، وانفرد بصدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل منتخب ميانمار الترتيب من دون نقاط، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين.

وعن المباراة افتتح لاعب خط الوسط الياباني، تاكيفوسا كوبو، التسجيل "للساموراي" في الدقيقة 32، ومن ثم أضاف زميله المهاجم، أياسي يويدا، هدفين متتاليين لبلاده عند الدقيقتين (37 و40) من زمن الشوط الأول.

وعزز المدافع الياباني، يوكيناري سوغاوارا، تقدم منتخب بلاده بعد مرور دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، قبل أن يختتم زميله المهاجم، ماو هوسويا، خماسية "الساموراي" بحلول الدقيقة 82 من زمن اللقاء

تصفيات كاس العالم 2026 : سوريا 0 - 1 اليابان | قوووووول اليابان الاول كوبو



pic.twitter.com/8Q39b2mW9v — الاهداف الرياضية (@ggo_l2) November 21, 2023

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هدف جميل جدًا جدًا من اليابان ضد سوريا! 🇯🇵😳 pic.twitter.com/9eK5VdHP2g — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) November 21, 2023

تصفيات كاس العالم 2026 : سوريا 0 - 3 اليابان | قوووووول اليابان الثالث أويدا



pic.twitter.com/DSbqSYGwZA — الاهداف الرياضية (@ggo_l2) November 21, 2023

تصفيات كاس العالم 2026 : سوريا 0 - 4 اليابان | قوووووول اليابان الرابع



pic.twitter.com/dCQLX3dP5A — الاهداف الرياضية (@ggo_l2) November 21, 2023