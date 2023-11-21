موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي

تشهد عودة مباريات الدوري الإنجليزي عقب التوقف الدولي مواجهة من العيار الثقيل في قمة الدوري الإنجليزي تجمع المتصدر مانشستر سيتي مع الوصيف فريق ليفربول، في مباراة قوية تجمع الفريقين في استاد الاتحاد.

وتعتبر المباراة حاليا هي واحدة من أقوى المباريات في كرة القدم العالمية لما يقدمه الفريقان من مستوى في السنوات الماضية، وسيحل نادي ليفربول ضيفاً على فريق مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في تمام الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي بالمركز الأول برصيد 28 نقطة، والمباراة المقبلة ستشهد مواجهة قوية بين الفريقان سواء داخل الملعب بين اللاعبين أو خارج الخطوط بين المدربين الإسباني غوارديولا، مدرب السيتي والألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول.

ويقدم فريق ليفربول موسما رائعا على عكس الموسم الماضي الذي خرج فيه خالي الوفاض كما ابتعد عن دوري أبطال أوروبا عقب احتلاله المركز الخامس في ترتيب الدوري.