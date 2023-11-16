ريال مدريد وبرشلونة يقرران مغادرة "إدارة" الاتحاد الإسباني

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن رئيسي ناديي ريال مدريد وبرشلونة، فلورنتينو بيريز، وخوان لابورتا قررا الانسحاب من مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ما سيجعل الناديين بدون ممثلين في الاتحاد الإسباني ومجلس إدارته، خاصة مع التحضيرات الجارية في الاتحاد الإسباني لعقد انتخابات مقبلة.

وكان رئيس الاتحاد، روبياليس، قد اضطر إلى الاستقالة بعد فضيحة "القبلة" لاحدى لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات خلال التتويج بكأس العالم الماضية، ما أدخل الاتحاد ورئيسه في صخب إعلامي كبير انتهى باستقالة روبياليس، وبالتالي فتح الباب من أجل التهيئة لانتخابات جديدة لانتخاب مجلس إدارة ورئيس وأعضاء جدد، لكن لن يكون بينهم أي ممثل لريال مدريد وبرشلونة.

يذكر أن الناديين لديهما علاقة متوترة جدا بالاتحاد الإسباني، وكذلك بالرابطة التي يرأسها تيباس، وذلك منذ أن أعلنا عن دوري السوبر الأوروبي، الذي ليس له وجود فعلي اليوم، وظل مجرد إعلان فقط، هذا إلى جانب الصراع المستمر مع الرابطة حول حصص الناديين في مداخيل الليغا وأمور تنظيمية أخرى كثيرة.