طرد 3 لاعبين في أول دقيقة خلال مباراة تحولت إلى معركة.. فيديو

نشبت مشادة قوية بين العديد من اللاعبين خلال مباراة جولدن ستيت واريورز ومينيسوتا تمبرولفز في دوري NBA لكرة السلة الأميركية.

وبعد دقيقة واحدة من المباراة نشبت مشادة بين كلاي تومسون لاعب جولدن ستيت ومكدانليز لاعب مينيسوتا.

ما أدى إلى تدخل درايموند جرين لاعب جولدن ستيت وأمسك بـ رودي جوبير لاعب مينيسوتا من رقبته.

ليقرر حكام المباراة طرد الثلاثي جرين وكلاي تومسون ومكدانليز لاعب مينيسوتا.

وأكمل جولدن ستيت المباراة دون الثنائي جرين وكلاي، بالإضافة إلى نجم الفريق الأول ستيفن كيري الذي غاب بسبب الإصابة.

The Warriors and Timberwolves got chippy just two minutes into their in-season tournament game 😳



Draymond Green, Klay Thompson and Jaden McDaniels were all ejected. pic.twitter.com/m7UvULewa2 — SportsCenter (@SportsCenter) November 15, 2023

وانتهت المباراة في النهاية بفوز مينيسوتا بنتيجة 104-101.

وشهدت المباراة تالق كارل أنتوني تاونز لاعب مينيسوتا الذي سجل 33 نقطة بينها 5 ثلاثيات.

ومن المنتظر أن يعاقب الدوري الأميركي لكرة السلة درايموند جرين لإمساكه رودي جوبيرت من رقبته.

وبحسب ما ورد سيفقد درايموند راتبه البالغ 769.970 دولارًا مع الوقف غير المدفوع، وسيتم تغريمه بمبلغ 25000 دولار.

في هذه الأثناء، تم خصم مبلغ 25 ألف دولار من رودي، وكذلك كلاي طومسون وجادين مكدانيلز.

وجد درايموند جرين نفسه في موقف محرج لأنه وضع يديه على شخص ما مرة أخرى.