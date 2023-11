طرد 3 لاعبين في أول دقيقة خلال مباراة تحولت إلى معركة.. فيديو

نشبت مشادة قوية بين العديد من اللاعبين خلال مباراة جولدن ستيت واريورز ومينيسوتا تمبرولفز في دوري NBA لكرة السلة الأميركية.

وبعد دقيقة واحدة من المباراة نشبت مشادة بين كلاي تومسون لاعب جولدن ستيت ومكدانليز لاعب مينيسوتا.

ما أدى إلى تدخل درايموند جرين لاعب جولدن ستيت وأمسك بـ رودي جوبير لاعب مينيسوتا من رقبته.

ليقرر حكام المباراة طرد الثلاثي جرين وكلاي تومسون ومكدانليز لاعب مينيسوتا.

وأكمل جولدن ستيت المباراة دون الثنائي جرين وكلاي، بالإضافة إلى نجم الفريق الأول ستيفن كيري الذي غاب بسبب الإصابة.

The Warriors and Timberwolves got chippy just two minutes into their in-season tournament game 😳



Draymond Green, Klay Thompson and Jaden McDaniels were all ejected. pic.twitter.com/m7UvULewa2