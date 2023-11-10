تولوز يعاقب مدرب ليفربول بسبب محمد صلاح في الدوري الأوروبي

عاقب تولوز الفرنسي مدرب فريق ليفربول، الألماني كلوب، في مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي بعد أن بدأ تشكيلته الأساسية في غياب محمد صلاح، الذي احتفظ به على دكة البدلاء، ليحقق تولوز الفوز على الفريق الإنجليزي بنتيجة 3/2 في مباراة مثيرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الاوروبي.

وحل نادي ليفربول ضيفاً على فريق تولوز الفرنسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات لمسابقة الدوري الاوروبي اليوروباليج على ملعب " تولوز"، وبهذه النتيجة تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 9 في صدارة المجموعة الخامسة، فيما أرتقي رصيد تولوز إلى النقطة 7 في المركز الثاني.

ودفع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، ودفع به في الشوط الثاني من بداتيه رفقة أرنولد وسوبوسلاي، ولكن هذه التغييرات لم تكن كافية للحاق بالمباراة والسيطرة عليها وحاول صلاح في أكثر من مناسبة إلا أنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى الخصم ليخسر ليفربول المباراة ولكنه لازال يحافظ على صدارة مجموعته الأوروبية.