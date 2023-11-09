ريال مدريد يوجه صفعة إلى مبابي.. لن يتعاقد معه حتى ولو مجاناً

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن مفاجأة مدوية باتخاذ ريال مدريد قرار استبعاد النجم كيليان مبابي من حساباته نهائياً.

ذكرت صحيفة كادينا سير أن "الملكي" لم يعد مهتماً بالتعاقد مع النجم الفرنسي حتى في حال قرر الأخير عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ورحيله مجاناً في الصيف المقبل.

وأضافت: "بعدما كان اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً هو الهدف الأساسي بالنسبة إلى إدارة الريال في آخر موسمين، ولكن النادي قرر غلق هذا الملف نهائياً".

وأشارت إلى أن سبب استبعاد الدولي الفرنسي من حسابات "الميرنغي" هو أن النادي لا يرغب في حدوث أزمة بشأن الرواتب، خاصة أن مبابي سيحصل على 20 مليون يورو سنوياً على أقل تقدير، إلى جانب منحه مكافأة انتقال مرتفعة في حال رحيله مجاناً عن النادي الباريسي، بينما يجب أن يتم دفع هذه المبالغ إلى النجم المتألق جود بيلينغهام الذي يحصل على 9 ملايين يورو سنوياً.

وزادت: "مبابي سينضم إلى ريال مدريد عندما يصبح عمره 26 عاماً، وهو ما يتعارض مع سياسة انتقالات النادي الذي أصبح يتعاقد مع لاعبين شباب مثل كامافينغا وتشواميني، وقبلهما فينيسيوس جونيور ورودريغو جويس، كما سينضم إندريك إلى الفريق في الموسم المقبل، وجميعهم انتقلوا إلى سانتياغو برنابيو بعمر أقل من 20 عاماً.

واختتمت: "السبب الأخير هو الموقف الذي اتخذه مبابي قبل موسمين عندما اتفق مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على الانضمام إلى الفريق، قبل أن يتراجع ويجدد عقده مع باريس سان جيرمان ما أغضب بيريز وجمهور الريال".