لاعب يثير الجدل مع هالاند في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أثار لاعب نادي يونغ بويز السويسري الغيني محمد علي كامارا، الجدل خلال مباراة فريقه أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (0-3)، بمنافسات دوري أبطال أوروبا، في موقف أثار استغراب مدرب الفريق عند سؤاله عن موقف اللاعب محمد كامارا.

وسار محمد كامارا، خلف النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، عند خروجهما من أرض الملعب بعد نهاية الشوط الأول، ليطلب قميص مهاجم مانشستر سيتي، قبل أن يستجيب له النرويجي الأخير في موقف من الصعب أن يحدث مع لاعب قبل نهاية المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتأخر فريق يونغ بهدفين من دون رد، سجل إيرلينغ هالاند أولهما، قبل أن يختتم ثلاثية الفريق الإنجليزي في الشوط الثاني، بإحرازه الهدف الشخصي الثاني له.

وعند سؤال مدرب فريق يونغ، رافائيل ويكي، أبدى استغرابه من طلب لاعبه، بقوله بعد نهاية المباراة: "لم أر ما فعله لاعبي، هذا خبر جديد بالنسبة لي، أنا مندهش قليلا بشأن ذلك الآن، من ناحية أخرى، لا أعتقد أن الأمر له علاقة بالمباراة، لكن سأتحدث معه، ربما سأله إيرلينغ هالاند).

وتابع رافائيل ويكي، قائلا: "في نهاية المطاف، لا أعتقد أن هذا له علاقة بالاداء، لكني سأتحدث مع اللاعب".

من جانبه، قال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، إن الأمر لم يكن "موضوعا كبيرا" بالنسبة له مضيفا "لا أعرف شيئا عن ذلك، فزنا بثلاثة أهداف من دون رد. لقد حدث ذلك، لا أعرف السبب".

You've got to take your chances if you want Erling Haaland's shirt 😅



Mohamed Camara managed to get it at half-time 👕#UCL pic.twitter.com/S5puTnCxFn