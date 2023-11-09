الزمالك يواجه الأهلي في نهائي كأس مصر

وصل فريق الزمالك المصري إلى نهائي بطولة كأس مصر لمواجهة فريق الأهلي في المباراة النهائية بعدما فاز على فريق بيراميدز، في الدور نصف النهائي، بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 عقب انتهاء المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات كأس مصر.

وفي مباراة ماراثونية سجل فيستون ماييلي هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 5، بينما أدرك نبيل دونجا التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة 93، بينما عاد مصطفى فتحي لقيادة الفريق الأزرق بالدقيقة 92، وتعادل من جديد سامسون أكينولا للقلعة البيضاء، وفي الدقيقة 108 تقدم محمد حمدي بالهدف الثالث لصالح بيراميدز، إلا أن ناصر منسي انتفض بكرة رأسية وسجل هدف التعادل الثالث للزمالك أمام منافسه ويتم اللجوء لضربات الجزاء الترجيحية.

ولم يطول ماراثون ضربات الجزاء الترجيحية حيث أهدر محمد أشرف روقا ضربة ترجيح للزمالك، بينما أضاع الثنائي أحمد سامي ومصطفى فتحي ضربتي جزاء ترجيحيتين لصالح بيراميدز لتنتهي المباراة لصالح القلعة البيضاء بنتيجة 4-3.

وبهذه النتيجة تأهل الزمالك إلى مباراة نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي 2022-2023، ويواجه غريمه التقليدي الأهلي في مباراة سيتم تحديد موعدها بعد ذلك.