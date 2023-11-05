خطأ "كارثي" من أفضل حارس في العالم (فيديو)

تسبب حارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، في خطأً كارثياً، خلال لقاء فريقه أستون فيلا ضد مضيفه نوتنغهام فورست، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج الحارس الأرجنتيني بلقب أفضل حارس في العالم بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم 2022 حيث ساهم بشكل كبير تتويج الأرجنتين باللقب.

وتقدم صاحب الأرض نوتنغهام بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة سجله النيجيري أولا إينا، ليضع الضيوف في موقف صعب مع بداية اللقاء، وعقد مارتينيز من مهمة فريقه، بتسببه في استقبال شباكه للهدف الثاني في الدقيقة 47، بعد أن تعامل الحارس الأرجنتيني بشكل غريب مع تسديدة لمهاجم نوتنغهام، ريل مانغالا، تخطت خط المرمى.

وسدد ريل مانغالا الكرة من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها مارتينيز بيده دون أن يوجهها بالشكل الصحيح، لترتد مرة أخرى من يده وتتخطى خط مرماه بكامل محيطها ليتم احتساب الهدف لصالح نوتنغهام.

وحدث هذا الخطأ "الكارثي" لمارتينيز بعد تتويجه الاثنين الماضي بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم خلال مراسم حفل ‏مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لتوزيع جوائزها للأفضل في العالم ‏لعام 2023، وانتهت المباراة بين أستون فيلا ومضيفه نوتنغهام بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.