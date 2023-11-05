الصفقة الأبرز في ليفربول.. الذكاء الاصطناعي يصدم محمد صلاح

نجح محمد صلاح، في كتابة تاريخ جديد له وللاعبين العرب في الملاعب الأوروبية منذ أن انضم إلى ليفربول في عام 2017، حيث استطاع المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب، من تكوين فريق قوي منذ أن تولى قيادة الفريق في أكتوبر 2015.

وبفضل كلوب وصلاح والعديد من النجوم حصل ليفربول على العديد من البطولات خاصة الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية وكذلك كأس السوبر الأوروبي.

ورقمياً تعاقد كلوب خلال فترة تواجده مع ليفربول مع 37 لاعبًا في 8 سنوات وعلى رأسهم قائد منتخب مصر الحالي، محمد صلاح، من روما مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

واستخدمت صحيفة "ميرور" البريطانية، الذكاء الاصطناعي من أجل اختيار أفضل صفقة أبرمها كلوب مع ليفربول ورغم أرقامه القياسية المميزة، لم يكن محمد صلاح، الصفقة الأبرز حيث جاءت أفضل 5 صفقات على النحو التالي:

النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، وضعه الذكاء الاصطناعي في المركز الأول بعد انتقاله من ساوثهامبتون في عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، ويقول: "كان أداؤه دائماً مميزاً مع ليفربول وساعد الفريق في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ولديه شخصية قيادية مميزة".

وجاء في المرتبة الثانية الحارس أليسون، الذي انتقل إلى ليفربول من روما في عام 2018 مقابل 66 مليون جنيه إسترليني، ويقول الذكاء الاصطناعي: "هو أحد أغلى الحراس في العالم منذ ذلك الوقت، يظل أحد اللاعبين الموثوقين في قدراتهم مع ليفربول، يمتلك مهارات رائعة، مما ساهم في الاستقرار الدفاعي لنادي ليفربول في البطولات الكبرى".

وحل النجم المصري محمد صلاح، في المركز الثالث وقال الذكاء الاصطناعي: "كان محمد صلاح آلة تسجيل للأهداف مع ليفربول وواحدًا من أكثر الأجنحة تهديفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وجاء في المركز الرابع ساديو ماني الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول في عام 2016 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، ويقول الذكاء الاصطناعي: "ماني مهاجم متعدد الإمكانيات والمراكز وديناميكي يسجل الأهداف، كان جزءاً أساسياً من ثلاثي الهجوم في ليفربول مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو".

أما صاحب المركز الخامس فهو الظهير المتميز، أندرو روبرتسونـ الذي انتقل من هال سيتي إلى ليفربول مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، ويقول الذكاء الاصطناعي: "كان روبرتسون اكتشاف في مركز الظهير الأيسر، لديه قدرات مميزة مثل السرعة والمساهمة في النواحي الدفاعية والهجومية في 275 مباراة".