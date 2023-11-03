أول مباراة لبرشلونة بعد كبوة "الكلاسيكو".. موعدها وحساباتها

يتعيّن على برشلونة تعويض كبوته الأخيرة في "الكلاسيكو" بسرعة عندما يزور إقليم الباسك لملاقاة ريال سوسييداد، السبت (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات) في المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بحال أراد البقاء على مسافة معقولة من غريمه ريال مدريد "المتصدر".

ورغم سيطرته على معظم فترات مباراته مع ريال مدريد السبت الماضي، تلقى برشلونة هدفين صاعقين من الإنجليزي اليافع جود بيلينغهام، ليخسر المواجهة المرتقبة على أرضه 1-2، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن الفريق الملكي.

وفيما أهدر برشلونة سبع نقاط في مبارياته الخمس الأخيرة، لن تكون رحلته إلى الباسك بمثابة النزهة، كون سوسييداد يحتل المركز الخامس بفارق خمس نقاط عن الكاتالوني.

يتألق فريق المدرب إيمانول ألغواسيل ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بعد ثلاث جولات، فيما يعوّل على الجناح الياباني تاكيفوسا كوبو وبرايس منديس. لكن برشلونة لم يخسر على أرض ريال سوسييداد منذ 2016.

وكانت رسالة مدرب برشلونة تشافي بعد خسارة الكلاسيكو للاعبيه بأن الموسم لا يزال طويلاً "لا نزال في المباراة الحادية عشرة (يمتد الموسم على 38 مرحلة). نحن محبطون، غاضبون، لكن علينا الاستمرار".

وأشار تشافي إلى ان حامل لقب الموسم الماضي عانى ضد مدريد على أرضه، في طريقه إلى احراز لقب الليغا.

قال إن فريقه على الطريق الصحيح "العام الماضي خسرنا أيضاً، الليغا طويلة. تقدمنا خطوة في طريقة لعبنا، وهذا ما أردناه".

وقد تثير هذه الخسارة تغييراً إيجابياً في برشلونة.

دعا الألماني إيلكاي غوندوغان، لاعب الوسط القادم من مانشستر سيتي الإنكليزي بطل أوروبا، زملاءه لاظهار مزيد من الشغف "بعد مباراة كبرى مماثلة ونتيجة غير ضرورية، أتمنى المزيد من الاحباط، الغضب وخيبة الأمل".

أضاف لقناة الليغا "يجب أن نستغل هذا الأمر وإلا فان ريال مدريد أو جيرونا سيبتعدان في المقدمة".

وبدأ برشلونة يستعيد تدريجاً نجومه المصابين. دخل المهاجمان البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا بديلين في الكلاسيكو، دون ترك أي انطباع إيجابي.

من المقرّر ان يعود المدافع الفرنسي جول كونديه ولاعب الوسط بيدري ضد أوساسونا، فيما تبدو حظوظ لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ أقل، بحسب تقارير صحافية إسبانية.

ريال يحلّق بجناحي بيلينغهام

في المقابل، يستقبل ريال مدريد الأحد رايو فايكانو السابع الأحد (الساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات)، باحثاً عن فوزه العاشر في 12 مباراة.

وصحيح ان رايو فايكانو لم يخسر في آخر سبع مباريات، إلا انه تعادل خمس مرات فيها مهدراً الكثير من النقاط.

وخسر ريال مدريد مرة يتيمة في الدوري على أرض جاره اللدود أتلتيكو مدريد 1-3، فيما يتصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا بأريحية، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات.

مدّد "لوس بلانكوس" هذا الأسبوع عقدي مهاجميه البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو حتى 2027 و2028 توالياً.

لكن نجمه الساطع هذا الموسم كان الإنكليزي بيلينغهام (20 عاماً) القادم من بوروسيا دورتموند الألماني بصفقة ضخمة، إذ يتربع على صدارة ترتيب الهدافين (10)، بفارق ثلاثة أهداف عن الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

رفع رصيده إلى 13 هدفاً في 13 مباراة مع ريال في مختلف المسابقات، وحصد الأسبوع الماضي جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم تحت 21 عاماً.

عن أهدافه القريبة المدى، قال اللاعب الموهوب "الهدف هو احراز كل شيء مع إنكلترا وريال مدريد".

وسيكون جيرونا قادراً على الانفراد موقتاً بالصدارة التي يتقاسمها مع ريال راهناً، عندما يزور أوساسونا الحادي عشر السبت، فيما تفتتح المرحلة الجمعة عندما يحل أتلتيكو مدريد الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المتصدرَين، على لاس بالماس العاشر.