كلوب يرد على سؤال مانشستر يونايتد بتعابير وجه غريبة جداً (فيديو)

انتشر مقطع فيديو للألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول يظهر فيه مصدوماً بعد إخباره بنتيجة مباراة مانشستر يونايتد (الغريم التقليدي لليفربول) مع نيوكاسل التي انتهت لمصلحة الأخير بثلاثية نظيفة في دور الـ16 من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين التي شهدت فوز فريقه "الريدز" على بورنموث 2-1 وتأهله لمواجهة وست هام في الدور المقبل.

😬 Jurgen Klopp's reaction after finding out the Man United score tonight...



📹 @HaytersTV pic.twitter.com/F1vKuVneQd