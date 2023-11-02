الرئيس البرازيلي يوبخ نيمار ويطلب منه التعلم من ميسي

طالب الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا من نجم وقائد منتخب بلده في كرة القدم، صانع ألعاب فريق الهلال السعودي، نيمار، التعلم من زميله السابق في برشلونة، نجم وقائد الأرجنتين ليونيل ميسي، اللاعب الحالي في فريق إنترميامي الأميركي.

وجاء ذلك في تصريحات للرئيس دا سيلفا نشرتها وسائل إعلام برازيلية بينها صحيفة "أوبزرفادور"، حيث ورغم أنه لم يذكره بالإسم، لكن الصحيفة قالت إنه كان واضحا أنه يقصده، من خلال مطالبته إياه بأن "يتعلم أصول الاحتراف من ليونيل ميسي، الذي توج أخيرا بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، وأن ميسي هو من يستحق أن يكون قدوة للاعبين الشباب، وليس لاعب منشغل بالحفلات والسهرات".

وكان نيمار اثار غضب الكثيرين في البرازيل، وبينهم زوجته، وذلك بسبب أسلوب حياته الصاخبة، إذ حتى بعد أن تعرض لإصابة في الرباط الصليبي أخيرا، عاد إلى الحفلات اليومية، وكان بينها حفلة صاخبة أقامها قبل أيام في قصره في ريو دي جانيرو بالبرازيل، واثار انتقادات واسعة، كان منها تصريحات الرئيس البرازيلي دا سيلفا.