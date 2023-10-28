موعد "كلاسيكو إفريقيا" بين الأهلي المصري وصنداونز الجنوب إفريقي

يحلّ الأهلي المصري ضيفاً على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي العنيد في كلاسيكو قاري جديد، الأحد، (الساعة 17:00 مساء) ضمن ذهاب نصف نهائي دوري إفريقيا كرة القدم الذي يشهد ديربياً مغاربياً بين الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الترجي التونسي.

على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا، يلتقي الأهلي للمرة الخامسة عشرة مع ماميلودي، بعد أن فاز خمس مرات وخسر في أربع مناسبات، بيد ان الفريق الجنوب إفريقي لم يخسر على أرضه أمام الأهلي.

ويبحث السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي عن تعويض خسارته أمام صنداونز 2-5 في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، عندما عاد الأهلي وصحّح مساره محرزاً اللقب على حساب الوداد.

وكانت المرة الثانية يخسر الأهلي بخماسية أمام صندوانز، بعد ربع نهائي دوري الأبطال في موسم 2019 (0-5).

ويغيب عن بطل إفريقيا 11 مرة (رقم قياسي) الثنائي إمام عاشور لإصابته بكاحله وأحمد عبدالقادر المستبعد بقرار عقابي من كولر، بعدما أبدى اعتراضه على عدم الدفع به في المباريات الأخيرة فغُرّم بمئة ألف جنيه (3200 دولار).

كما يستمر غياب الثلاثي عمرو السولية وكريم فؤاد ومحمود متولي بداعي الإصابة.

وكان الأهلي استهلّ مشواره في البطولة بتعادل على أرض سيمبا التنزاني 2-2 ثم تعادل آخر على أرضه (1-1) بهدف متأخر لمحمود عبد المنعم (كهربا)، ليتأهل بفارق الأهداف المسجلة خارج أرضه.

أما ماميلودي، فعاد بفوز من أرض بيترو أتلتيكو الأنغولي 2-0 قبل تعادلهما إياباً دون أهداف.