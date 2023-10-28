يامال يتطلع لتحطيم رقم قياسي في "الكلاسيكو" صامد منذ 1941

تتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني مساء اليوم إلى الملعب الأولمبي في برشلونة، حيث مباراة القمة "كلاسيكو الليغا" بين برشلونة وضيفه ريال مدريد ضمن المرحلة 11 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المرتبة الثانية بـ 25 نقطة، وجيرونا الأول بـ 28 نقطة بمباراة إضافية، وبرشلونة ثالثا بـ 24 نقطة. ومن المتوقع أن يحطم النجم البرشلوني الشاب لامين يامال رقما قياسيا في الكلاسيكو ظل صامدا منذ 8 عقود.

ومن المتوقع أن يصبح يامال أصغر لاعب يخوض "الكلاسيكو" في التاريخ، بعد فيتشانتي مارتينيز، لاعب برشلونة في العام 1941، وكان عمره وقتها 16 سنة و278 يوما، بينما يامال عمره 16 عاما و107 أيام.

يذكر أن يامال سبق وحطم هذا الموسم أرقاما عديدة، إذ بات أصغر من يلعب لبرشلونة في الفريق الاول، واصغر من يسجل لبرشلونة والليغا، وأصغر لاعب في تاريخ المنتخب الإسباني الأول أيضا.