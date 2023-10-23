يوفنتوس يهزم ميلان ويقترب من صدارة الدوري الإيطالي (فيديو)

حسم يوفنتوس قمة مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الصعب على ميلان 1-0 ليقترب من صدارة إنتر في الدوري الإيطالي.

وفشل ميلان الذي مُني بخسارته الثانية هذا الموسم في الاستئثار بالصدارة واكتفى مرغما بالمركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن جاره اللدود إنتر الفائز على تورينو بثلاثية نظيفة، فيما قلّص يوفنتوس الذي حافظ على مركزه الثالث الفارق إلى نقطتين مع "نيراتسوري".

كما فشل ميلان في التحضر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي في رحلة محفوفة بالمخاطر لمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد 3 أيام.

وأنهى يوفنتوس لغريمه سلسلة من 4 انتصارات متتالية في الدوري وتعادلين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث لم تهتز شباكه سوى مرة واحدة في 6 مباريات، بعدما نفض ميلان غبار خسارته في ديربي مادونينا أمام جاره إنتر 1-5 في المرحلة الرابعة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقين لم تهتز شباكهما في المرحلتين الماضيتين، في حين سيطر ميلان مع أخطر فرصة للمهاجم المخضرم أوليفييه جيرو (14)، قبل أن تشهد المباراة منعطفاً مهما بعد طرد زميل الاخير الالماني ماليك ثياو الذي ارتكب خطأ على مويس كين المنفرد ليرفع الحكم البطاقة الحمراء كونه كان آخر المدافعين (40).

واستغل يوفنتوس النقص العددي في صفوف مضيفه ليفتتح التسجيل عبر لاعب وسطه مانويل لوكاتيلي من تسديدة من 30 مترا اصطدمت بالبديل البوسني رادي كرونيتش وخدعت الحارس أنتونيو ميرانتي (63)، ليحرم الاخير المهاجم البديل الصربي دوشان فلاهوفيتش من مضاعفة النتيجة بتصديه لتسديدته من 20 مترا (86).