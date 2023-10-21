كريستيانو رونالدو يسجل هدفا عالمياً ويقود النصر للفوز (فيديو)

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفاً عالمياً لفريقه النصر ليساعده في تحقيق فوزاً صعباً وثمين على ضيفه ضمك بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم نادي ضمك وافتتح باب التسجيل عن طريق كيفن نكودو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح النصر في قلب النتيجة لصالحه بتسجيله هدفين، عن طريق البرازيلي أنديرسون تاليسكا في الدقيقة 53.

ثم واصل رونالدو العالمي سلسلة أهدافه العالمية وسجل هدفا في الدقيقة 57 من ضربة حرة مباشرة سددها "الدون" ببراعة لتستقر الكرة في شباك حارس نادي ضمك الذي اكتفى بمتابعتها وهي تتهادى إلى مرماه.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ضمك عند 10 نقاط في المركز العاشر.