لقطة مثيرة وتصرف غريب من مدرب الجزائر في مباراة مصر (فيديو)

تواصلت ردود الأفعال على الموقف الذي قام به مدرب الجزائر جمال بلماضي مع لاعبه سعيد بن رحمة خلال اللقاء الذي واجه فيه منتخب الجزائر المنتخب المصري في استاد "هزاع بن زايد" بالإمارات، وأثارت جدلا واسعا.

وحدث الموقف عندما قرر المدرب استبدال سعيد بن رحمة عند الدقيقة 60 بزميله حسام عوار، وأثناء خروج اللاعب وكان يبدو خروجاً عادياً ولم يحدث أي شيء من اللاعب إلى أن المدرب الجزائري ظهر غاضبا أثناء مغادرة لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي الملعب وأمسكه من قميصه بشكل غريب، وكأنه كان يريد ضربه، في مشهد أثار استغراب الجماهير الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت التبريرات والتقارير عن ذلك، وأكد البعض أن سبب قيام بلماضي بردة الفعل هذه تجاه سعيد بن رحمة، يعود لرفض اللاعب مصافحة مدربه لدى استبداله.

وانتهت القمة الإفريقية بين المنتخب الجزائري مع نظيره المصري بهدف لمثله مباراة قوية، وتأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض تصفيات مونديال 2026 وبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.