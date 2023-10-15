أغرب قصة اقتحام ملعب من أجل كريستيانو رونالدو (فيديو وصور)

شهدت مباراة البرتغال وسلوفاكيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا موقفاً غريباً عندما نجح مشجع برتغالي في أي يصبح حديث العالم بطريقته الجديدة في الاقتحام من أجل الوصول إلى رونالدو، والاحتفال معه بطريقته.

وجاء ذلك في ملعب "الدراغاو" بمدينة بورتو، أثناء مباراة البرتغال وسلوفاكيا والتي انتهت (3-2)، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وكان النجم المخضرم كريستيانو رونالدو قد أحرز هدفين لمنتخب بلاده، ليقوده إلى الفوز على سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويتأهل مبكرا إلى نهائيات "يورو 2024"، المقررة في ألمانيا.

والغريب في الموقف هو بالتأكيد ليس الاقتحام فقط فهذا الموقف يحدث كثيراً مع نجوم كرة القدم، ولكن الغريب هو دخول المشجع المستطيل الأخضر، وهو يصور نفسه لحظة الاقتحام، ونجح في معانقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتقاط صورة تذكارية معه، واحتفل على طريقته الشهيرة "Siii"، قبل أن يتدخل رجال حفظ النظام، ويخرجوا المشجع من الملعب.

وقام المشجع بتصوير ذلك بالفيديو ليتم توثيق الحدث فيديو وصور، وتداولت المواقع العالمية الفيديو المصور من المشجع الذي ظل يشجع الجمهور وهو في قبضة رجال الأمن ليخرج من ملعب المباراة.