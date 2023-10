أزمة لحكم كرة قدم وايقافه.. السبب موقف محرج مع الحكمة المساعدة (فيديو)

تعرض الحكم الإيطالي إيوان لوكا ساكي، للإيقاف وأزمة في مسيرته بالدوري بسبب موقف محرج تعرض له قبل بداية مباراة ناديي ليتشي وساسولو، وذلك وفقا لموقع فوتبول إيطاليا.

وانتشر فيديو للحكم الإيطالي وهو يرفض مصافحة الحكمة المساعدة فرانشيسكا دي مونتي، في الدوري الإيطالي بين ناديي ليتشي وساسولو، وذلك في الممر المؤدي إلى أرض الملعب، حيث صافح الحكم ساكي قادة الفريقين، كما هو مطلوب بموجب البروتوكول، لكنه تجاهل اليد الممدودة للحكمة المساعدة، وتم بث اللقطة على شاشة التلفزيون، ليتعرض الحكم لموجة من الانتقادات.

ونشرت لجنة الحكام الإيطالية موقفها من الأزمة وأكدت أنه كان تصرفا غير مقصود وأسيء تفسيره ولا يمكن وصفه بأنه متحيز جنسيا، لكن رغم ذلك تم إيقاف ساكي لمباراة واحدة.

Italian Ref Juan Luca Sacchi is set to be suspended for a round of Serie A fixtures after he refused to shake the hand of his assistant Di Monti before the match between Lecce and Sassuolo…pic.twitter.com/XgUTcgsNBy