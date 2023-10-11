بيان صارم من اتحاد الكرة المغربي.. حقيقة تقديم عرض مادي لخطف لامين يامال من إسبانيا

نشر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيان رسمي صارم رداً على ما تردد حول محاولته اقناع اللاعب لامين يامال باللعب مع "أسود الأطلس" بدلاً من منتخب إسبانيا.

ورداً على ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية في وقت سابق اليوم أن المغرب لا يزال يحاول إقناع يامال باللعب له على الرغم من تمثيل إسبانيا. وأشار التقرير إلى أنه رفض عرضاً مالياً من قبل للعب للمغرب، قال الاتحاد المغربي في بيان: "تؤكد الجامعة الملكية المغربية أن ما ورد في هذا المقال عارعن الصحة ولا يستند لأي دليل خاصة أنها احترمت اختيارات اللاعب لامين يامال كباقي اللاعبين من أصول مغربية الذين اختاروا منتخبات أخرى".

وتغيرت قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2020، وأصبح باستطاعة اللاعب تغيير جنسيته الرياضية طالما لم يشارك مع المنتخب الذي لا يود الاستمرار معه لأكثر من ثلاث مباريات أو لم يشارك معه في بطولة رسمية مثل كأس العالم أو البطولات القارية.

وشارك جناح برشلونة، الذي لم يكمل 17 عاماً، في مباراتين مع إسبانيا وأبعدته الإصابة عن الوجود في التشكيلة التي تستعد لمواجهة اسكتلندا والنرويج في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 الشهر الحالي.

وتحول يامال، رغم صغر سنه، لعنصر أساسي في برشلونة الموسم الحالي وشارك في 11 مباراة بمختلف المسابقات.