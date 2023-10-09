محمد صلاح.. ردود أفعال جنونية من جمهور ليفربول بعد هدفي برايتون

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع فريق ليفربول بعد أن واصل التهديف وأحرز هدفين ليصل إلى 5 أهداف في البطولة من 8 جولات خاضها الفريق، وذلك بعد أن سجل محمد صلاح هدفين لليفربول في مباراة برايتون والتي انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعيداً عن شبح فقدان النقاط بعد أن أهدر ليفربول النقطة الخامسة في مباراتين، أشادت جماهير فريق ليفربول بلاعبها المصري محمد صلاح، بعد المباراة أمام والأداء الذي قدمه حيث رفع محمد صلاح رصيد أهدافه إلى 5، في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتاريخيا ساهم محمد صلاح بـ 14 هدفاً ضد برايتون في 13 مباراة، بتسجيل 8 وصناعة 6، ليتساوى برايتون مع مانشستر يونايتد كأكثر الفرق التي ساهم ضدها المحترف المصري بأهداف في الدوري الإنجليزي.

وتفاعل الجمهور بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي بهدفي صلاح، وأشادوا بالدور الكبير الذي يقوم به هذا الموسم مع فريقه، ونتناول بعض التغريدات لعدداً من جمهور ليفربول على الحساب الرسمي للنادي، حيث قال أحد المغردين: "لقد قلت سابقًا أن الملك قد عاد".

وأضاف أخر: "صلاح لا يستطيع التوقف عن التسجيل يا له من لاعب"، وطالب أخر بالتوقيع مع صلاح حيث قال: "اعطه شيكًا على بياض واطلب منه التوقيع لتمديد عقده بغض النظر عن السعر، لا يمكن تعويضه في ليفربول، وقال أخر: "إذا لم يوجد صلاح لا يوجد ليفربول"، وتحدث أخر عن أن صلاح هو "الأفضل في العالم".

في حيث أكد أحد المغردين أن محمد صلاح هو: "أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من رونالدو"، وأكد مشجع أخر أن "صلاح سينقذ ليفربول دائمًا".