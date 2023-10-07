برشلونة غاضب من تعليق لمدرب إسبانيا عن يامال وليونيل ميسي

كشفت صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة عن أن مدرب الفريق الأول، تشافي يشعر بالغضب والانزعاج من التصريح الذي أدلى به مدرب المنتخب الإسباني، ديلا فوينتي بخصوص نجم الفريق، الشاب ذو الأصول المغربية، لامين يامال.

وكان ديلا فوينتي قد قال في تعليق له بخصوص مباراتي تصفيات "يورو 2024" المقبلة لمنتخب إسبانيا في أكتوبر الجاري امام النرويج واسكتلندا، إنه يرى أن لامين يامال لا يقل مستوى عن نجمين تاريخيين هما ليونيل ميسي النجم السابق لبرشلونة، وكذلك مواطنه النجم التاريخي الراحل دييغو مارادونا. وقال إنه معجب للغاية بأن اللاعب في عامه الـ16 ويقدم مستوى مميزا مع الفريق الأول لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، وإنه سعيد بأن اللاعب لديه الفرصة لإظهار مهارته رغم صغر سنه.

وقالت "سبورت" إن تشافي أبدى غضبه من كون هذا التعليق في هذا التوقيت لا يجب أن يصدر من مدرب إسبانيا، لأنهم في برشلونة يحاولون منذ فترة إبعاد اللاعب عن الضغوط وعن تأثير الإعلام، خاصة وأنه مايزال في سن صغيرة، وإنهم لم يكونوا يرغبون أن تصدر مثل هذه المقارنات بين يامال وميسي من مدرب المنتخب الإسباني.