صدارة «الليغا» هاجس مدريد.. وأمل برشلونة

بعدما حققا انتصارين مهمين في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الجاري، يعود ريال مدريد المتصدّر وملاحقه حامل اللقب برشلونة إلى التنافس محلياً، عندما يواجهان أوساسونا وغرناطة توالياً، اليوم وغداً، ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني. وقلب «الملكي» الطاولة الثلاثاء الماضي على نابولي الإيطالي في المسابقة القاريّة، عندما عاد بفوز مهم 3-2، ليضمن صدارة مجموعته الثالثة، وينافس مرتاحاً للحفاظ على عرشه المحلي (21 نقطة في المركز الأول). وقد تكون الفرصة مواتية لرجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتعزيز تفوّقهم، إذ يستضيف مدريد اليوم أوساسونا صاحب المركز التاسع. تاريخياً، واجه الريال منافسه في الدوري 82 مرة، فاز في 50 مباراة مقابل 13 خسارة و19 تعادلاً. وفي المقابل، يحل برشلونة الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن، ضيفاً على غرناطة غداً، ولن تكون المواجهة سهلة، خصوصاً أنهم عجزوا عن التفوّق على النادي الأندلسي في المواجهات الثلاث الأخيرة في الدوري، مع خسارة وتعادلين.