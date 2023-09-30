نجم برشلونة رافينيا يغيب لمدة شهر بسبب الإصابة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من نادي برشلونة أن نجم فريق برشلونة، البرازيلي رافينيا سيغيب لنحو شهر في الفترة المقبلة، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الفخذ خلال لقاء برشلونة وإشبيلية أمس في الدوري الإسباني. وقالت الصحيفة إن النادي أكد أن مدة غيابه ستتوقف على فترة العلاج ثم مرحلة العلاج الطبيعي قبل العودة إلى التدريبات، ما سيعني غيابه بشكل كبير عن المباريات الأربع المقبلة للفريق، ومنها مباراتين في دوري الابطال أمام بورتو وشاختار، وفي الليغا أمام غرناطة وبلباو.