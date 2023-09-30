قائد المنتخب البرازيلي يُحرج جمهور الهلال في الدوري السعودي (فيديو)

أخفق النجم البرازيلي وقائد السامبا نيمار، لاعب الهلال السعودي في إحراز أول أهدافه في الدوري السعودي عقب إهدار ركلة جزاء في مباراته فريقه الهلال ضد الشباب السعودي، في المباراة التي جمعتهم ضمن الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي، في اللقاء الذي جرى على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض.

وكان نيمار قريب من كتابة أول أهدافه في البطولة، بعدما سنحت له فرصة تسجيل الهدف الأول له و"للزعيم" بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 37، حيث تصدى حارس المرمى الكوري الجنوبي لكرته ببراعة، ودائما ما يتعرض النجم البرازيلي لمواقف صعبة في مشواره الكروي بداية من ترك برشلونة، ثم التوجه لباريس سان جيرمان، والذي غادره أيضا وبعدها أكد أنه كان يعاني في فترته مع باريس.

وكان نيمار قد انتقل إلى الهلال السعودي في صفقة كبيرة قادما من باريس سان جيرمان، وبدأ موسمه مع الهلال السعودي مصاباً، وفي أول ظهور له مع الفريق احتسب الحكم لفريقه ركلة جزاء ولكن سالم الدوسري رفض ترك المجال للنجم البرازيلي وقام الدوسري بتسجيل الهدف، وهو ما أثار دجه وسط جمهور الهلال الذي كانت تطالب بأن يسدد الكرة نيمار، لتتاح للاعب فرصة جديدة من ركلة جزاء ولكنه أهدرها.

وعوض النجم البرازيلي تلك الفرصة بصناعة هدف التقدم لزميله المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 68 بعد تمريرة من ركلة ركنية، سجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف الهلال الثاني لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز انفرد الهلال بصدارة دوري "روشن" للمحترفين بكرة القدم، برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد نادي الشباب المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 8 نقاط.