كلب يقتحم الملعب ويراوغ اللاعبين ورجال الأمن (فيديو)

اقتحم كلب أرضية الملعب خلال مباراة في الدوري المكسيكي جمعت فريقي ألبيريج دي أواكساكا وضيفه دورادوس دي سينولا التي انتهت لمصحة الأول برباعية نظيفة.

ونشرت قناة "بيكانتي" المكسيكية على حسابها في منصة "إكس" مقطع فيديو لكلب يقتحم أرضية الملعب وخطف الكرة من اللاعبين قبل أن تبدأ مرحلة مطاردته لإخراجه من الملعب وتجريده الكرة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

🥰 EL MEJOR JUGADOR DE LA LIGA DE EXPANSIÓN 🥰



🐶 Nadie se la pudo quitar... ¡Un verdadero CRACK!



❤ Se ganó el corazón de TODOS#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/pZodin4BsW — Futbol Picante (@futpicante) September 28, 2023

واستمرت المطارة أكثر من دقيقة عطل فيها الكلب المباراة قبل أن يتمكن أحد لاعبي أوكساكا من الإمساك به وإخراجه من الملعب.