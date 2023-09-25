هدف "أسطوري" للمغربي أشرف حكيمي على طريقة ميسي (فيديو)
سجل النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان هدفاً على طريقة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي من ضربة حرة مباشرة سحر بها العالم خلال مباراة فريقه مع مرسيليا في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي والتي انتهت بفوز النادي الباريسي 4-صفر.
وتداول رواد مواقع التواصل الهدف بكثافة إعجاباً بالمشهد لاسيما أن الكرة انطلقت صاروخية في الدقيقة السابعة من المواجهة وواصلت طريقها في المقص الأيسر للحارس لتسكن الشباك في مشهد رائع زاد من جماليته طيران الحارس للتصدي للكرة دون جدوى.
Le coup franc magnifique d’Achraf Hakimi ! 🔥 #PSGOM #LeClassique #Ligue1UberEats pic.twitter.com/so6VUA2u21— Foot Mercato (@footmercato) September 24, 2023
ويعتبر هدف الأول للدولي المغربي من ركلة حرة مباشرة في الدوريات الخمسة الكبرى ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف منذ بداية الموسم الجاري واللافت أنه يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي باريس سان جيرمان خلف الفرنسي كيليان مبابي.
يذكر أن حكيمي كان مهاجماً في بداية ممارسته لكرة القدم ويمتاز بمزايا تهديفية قبل أن ينتقل للدفاع ظهيراً أيمن ويبدع مع أندية المقدمة في ملاعب أوروبا إذ لعب لريال مدريد وبروسيا دورتموند وانتر ميلان وأخيراً باريس سان جيرمان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news