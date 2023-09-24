محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من الباب الواسع

واصل ليفربول انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 / 1 على ضيفه ويستهام يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.

في المقابل، توقف رصيد ويستهام، الذي نال خسارته الثانية على التوالي، عند 10 نقاط في المركز السابع.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق نجمه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، تسبب فيها (الفرعون المصري).

وبهذا الهدف، كرر محمد صلاح، إنجازه الذي حققه في الفترة من أغسطس 2021 حتى ديسمبر من نفس العام، عندما ساهم في هز الشباك خلال 12 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل أو يصنع أهدافا في 12 مباراة متتالية في البطولة مرتين.

وكان هذا هو الهدف العاشر لصلاح في 13 مباراة خاضها ضد ويستهام، ليتقاسم صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمباريات الفريقين مع النجم الويلزي جون توشاك، لاعب ليفربول السابق.

وأحرز ويستهام هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق جارود بوين، قبل أن يسجل الأوروجواياني داروين نونيز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 60.

وعزز (البديل) البرتغالي ديوجو جوتا تقدم ليفربول، بعدما أضاف الهدف الثالث للفريق الأحمر في الدقيقة 85، ليؤمن النقاط الثلاثة لناديه.

من جانبه واصل تشيلسي ترنحه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما خسر صفر / 1 أمام ضيفه أستون فيلا، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة، التي شهدت فوز برايتون 3 / 1 على ضيفه بورنموث.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج)، ارتدى أولي واتكينز ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 73، ليقود فريقه لتحقيقه انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل خسارتين.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

في المقابل، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، إلى 12 نقطة، ليتقدم للمركز السادس.

وحافظ برايتون على تواجده وسط الكبار، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على بورنموث.

وارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه الخامس هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).