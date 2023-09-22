ميسي يتخلى عن تواضعه برفع الـ "أنا".. ومذيع يحرجه بسؤال "صاعق"!

تخلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي عن تواضعه ورفع الـ "أنا" عالياً في حواره مع مذيع أرجنتيني شهير عبر برنامج "أولغا" على "يوتيوب" الذي بدوره أحرجه بشكل كبير أمام ملايين المتابعين.

وأجاب ميسي على سؤال المذيع حول اللاعب الأحق بجائزة الكرة الذهبية عن الموسم الماضي إن كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أم النرويجي إيرلينغ هالاند عملاق مانشستر سيتي فقال ميسي: "أستحق الفوز بالجائزة، لأنني فزت بكأس العالم"، ليقاطعه المحاور: "ولكن إنييستا (زميله السابق في برشلونة ونجم المنتخب الإسباني) فاز بمونديال 2010، ولم يحصل على الكرة الذهبية وقتها".

وبرر ميسي ذلك بقوله ضاحكاً: "نعم انا الأحق.. لأنني سجلت أهدافاً أكثر من إنييستا في 2010"، فردّ عليه المذيع: "أنت على حق تماما، إذا هالاند الأحق بالجائزة هذا العام، لأنه سجل أهدافا أكثر منك".

وتراجع ميسي خطوة في نبرته، وقال: "الكرة الذهبية شرف كبير، كنت محظوظا بالفوز بكل شيء في كرة القدم، مثل كأس العالم، وكوبا أمريكا، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الألقاب المحلية، فهي أكثر أهمية من الكرة الذهبية".

يذكر أن ميسي توج بالكرة الذهبية 7 مرات (رقم قياسي) ويأمل إعلان فوز بالجائزة للمرة الثامنة في الحفل المقرر الإثنين 30 أكتوبر 2023 عند الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات.