بعد الخسارة المذلة.. فريق أمريكي يسخر من نادي ميسي (فيديو)

سخر فريق نادي أتلانتا يونايتد، من ضيفه فريق إنتر ميامي، بعد الفوز الساحق عليه (5-2) في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS"، بعد أن خسر إنتر ميامي في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قاد الفريق الفترة الأخيرة إلى انتصارات كبيرة غيرت شكل الفريق.

وقالت شبكة "CNN" إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تمت إراحته بسبب ظهوره في مباريات عدة في الآونة الأخيرة، وبمجرد أن انتهت المباراة نشر الحساب الرسمي لنادي أتلانتا يونايتد "تغريدة" عبر منصة "إكس تويتر سابقا"، عقب صافرة نهاية المباراة: "أخبروهم بأن يحضروا الفريق بأكمله في المرة القادمة"، وذلك في إشارة إلى نادي إنتر ميامي وضرورة اصطحاب ميسي في المباراة المقبلة بين الفريقين.

ويذكر أن نادي إنتر ميامي تعرض للهزيمة الأولى منذ انضمام ليونيل ميسي (36 عاما) إلى صفوفه، في يوليو الماضي، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسية، في صفقة انتقال حر.

ويتواجد فريق الأسطورة ميسي في المركز 14 قبل الأخير في ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 28 نقطة من 27 مباراة، وبالتأكيد يصعب على ميسي عمل أي شيء مع الفريق هذا الموسم على أمل تعديل الأوضاع من الموسم القادم، في الدوري الذي يتصدره فريق سينسيناتي، برصيد 58 نقطة وصعد إلى البلاي أوف لتحديد بطل المسابقة.

Wolffy with the DAGGER 🥵👏 pic.twitter.com/3iv1IlNfMa

Tell ‘em to bring the whole squad next time 👋#WeAreTheA pic.twitter.com/AD9KriEb9Y