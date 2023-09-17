كريستيانو رونالدو يتدخل لحل أزمة فريق الرائد أمام النصر.. موقف غريب (فيديو)

حاول هداف فريق النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التدخل لحل أزمة في مباراة فريقه أمام الرائد في الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، في موقف يحدث لأول مرة ويقوم به النجم البرتغالي، في إحدى مبارياته

ونجح النصر في الفوز على الرائد بنتيجة 3-1 في المباراة التي شهدت ركلة جزاء للرائد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وشهد تنفيذ الركلة تنافس بين لاعبي الرائد على ركلة الجزاء، وهو ما دفع كريستيانو رونالدو لأن يقوم بموقف جديد لأول مرة في مسيرته الكروية.

وقام اللاعب البرتغالي بالتدخل للفصل بين لاعبي نادي الرائد، كريم البركاوي وزميله المغربي محمد فوزير، بعد تنافسهما على تنفيذ ركلة جزاء، حصل عليها الأخير بنفسه، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء الذي جرى على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في بريدة.

وفي نهاية الموقف نجح رونالدو في إبعاد كريم البركاوي عن نقطة الجزاء، ليترك الفرصة لزميله محمد فوزير لتنفيذ ركلة الجزاء، والذي ترجمها المغربي إلى هدف فريقه الوحيد في اللقاء.