قطر تشارك في بطولة الأردن الودية "الرباعية"

أعلن الاتحاد القطري كرة القدم، السبت، مشاركة المنتخب الأول في بطولة الأردن الرباعية الودية في عمّان بين 13 و17 أكتوبر المقبل.

وتأتي البطولة التي تشارك بها منتخبات العراق وايران والمنتخب الأردني المضيف، في إطار تحضيرات المنتخبات الأربعة لاستهلال مشوار التصفيات المشتركة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

كما تتأهب المنتخبات الأربعة أيضا لخوض غمار نهائيات كأس آسيا التي ستقام في قطر خلال الفترة ما بين 12 كانون الثاني يناير حتى فبراير من العام المقبل 2024 .

وحسب الجدولة المعلنة، ستقام البطولة بنظام نصف النهائي الموجّه، حيث يلتقي المنتخب القطري مع نظيره العراقي في 13 الشهر المقبل، فيما يلتقي في اليوم عينه المنتخبان الأردني والإيراني.

ويلتقي الفائزان في نصف النهائي 17 الشهر المقبل لتحديد البطل، فيما يلتقي الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم عينه.

وكانت قرعة كأس اسيا قد وضعت المنتخب القطري المضيف على رأس المجموعة الأولى التي تضمّ الصين وطاجيكستان ولبنان، فيما جاء المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة رفقة اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

وحل المنتخب الأردني المجموعة الخامسة الى جانب كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين، ووقع المنتخب الإيراني في المجموعة الثالثة الى جانب الإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

وكان المنتخب القطري قد خاض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف المدرجة على أجندة الاتحاد لدولي لشهر سبتمبر الجاري، خسر في الأولى امام منتخب كينيا 1-2 وتعادل في المباراة الثانية امام المنتخب الروسي 1-1.

