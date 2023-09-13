نجم إسبانيا وريال مدريد ينفي تهمة "التحرش" وتدخين الشيشة

عبر قائد المنتخب الإسباني، ونادي ريال مدريد داني كارفخال عن غضبه الكبير بسبب الاتهامات التي طالته وبعض زملائه ب"التحرش" بفتاة، وكذلك تدخين الشيشة خلال منافسات مونديال روسيا 2018، والذي غادرته إسبانيا مبكرا، وشكل صدمة "للماتادور" وقتها.

وتعود القصة التي نشرت تفاصيلها وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة "ماركا" إلى لقاء تلفزيوني لمترجم المنتخب الإسباني خلال مونديال روسيا، المكسيكي أليكس بينيا، والذي ادعا أنه كان شاهدا بنفسه على قيام بعض لاعبي إسبانيا، وبينهم كارفخال بالتحرش بفتاة كانت تعمل نادلة في أحد المقاهي، إلى جانب قيامهم بتدخين الشيشة في غرفهم الخاصة بالفندق، وأن ذلك أحد الأسباب في تراجع مستواهم خلال بطولة العالم 2018.

في المقابل نفى كارفخال الاتهامات، ورد ببيان صحافي يتهم فيه المترجم بالكذب، وبأن وسائل الإعلام تتعمد مهاجمته وزملاءه، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروج الإشاعات والأكاذيب عنه.