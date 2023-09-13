محمد صلاح يحضر أول خسارة لمصر في عهد فيتوريا (فيديو)

شهد المنتخب المصري الخسارة الأولى له في عهد المدرب البرتغالي فيتوريا، أمام منافسه المنتخب التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما على أرضية استاد الدفاع الجوي، ولم يندمج لاعبي المنتخب المصري في المباراة سريعاً بعدما تلقوا هدفين في أول 10 دقائق صعبت من مهمة العودة إلى المباراة.

وشهدت المباراة تواجد قائد المنتخب المصري محمد صلاح، الذي غاب عن اللقاء الأول أمام أثيوبيا في المعسكر المصري، ولم ينجح في الوصول إلى شباك تونس بسبب الرقابة القوية على اللاعب، وذلك في ختام معسكر المنتخبين خلال التوقف الدولي الجاري، واستعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وسجل أهداف المباراة عيسى العيدوني هدف تونس الأول بالدقيقة 3 من عمر اللقاء، بينما أضاف حمدي فتحي الهدف الثاني بالخطأ في مرمى مصر في الدقيقة 8 بالشوط الأول، وتمكن عمر كمال عبد الواحد من تسديد كرة صاروخية في الدقيقة 35 ويحرز هدف مصر الوحيد في اللقاء، وعاد منتخب تونس بتسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 95 من عمر المباراة عن طريق حمزة رفيع.

وتعتبر هذه الهزيمة للمنتخب المصري هي الأولى في مسيرة روى فيتوريا مع الفراعنة منذ توليه مهمة القيادة الفنية لمنتخب مصر منذ العام الماضي.

وكان المنتخب المصري قد تمكن من تصدر مجموعته في تصفيات كأس أمم إفريقيا بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في 5 لقاءات وتلقى هزيمة وحيدة، بينما صعد منتخب تونس إلى كأس أمم إفريقيا 2023، بعد حصده لـ 13 نقطة من 6 مباريات في مشوار التصفيات متصدرًا مجموعته.