بعد أن تسببت في إقالة رئيس الاتحاد.. استقبال حافل لصاحبة أزمة "قبلة المونديال" (فيديو)

نظمت لاعبات فريقي باتشوكا ومنافسه بوماس، ممرا شرفيا للاعبة الإسبانية جينيفر هيرموسو، صاحبة الأزمة الشهيرة في نهائي كأس العالم للسيدات وما حدث اثناء الاحتفال باللقب، كما تم منحها هدية تذكارية، وسط تفاعل الحضور في مدرجات الملعب.

وحظيت جينيفر باستقبال حافل لدى عودتها لصفوف ناديها باتشوكا المكسيكي، بعد فوزها مع منتخب بلادها بكأس العالم للسيدات 2023، الذي أقيم في أستراليا ونيوزيلندا، حيث حمل الجمهور صورة كبيرة للاعبة وهي تحمل كأس العالم وهو ما فاجأ اللاعبه وسط حضور كبير في ملعب المباراة.

وكانت جينيفر هيرموسو (33 عاما) قد تسببت برحيل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عن منصبه، بعد أن قدم الأخير استقالته، على خلفية أزمة تقبيل اللاعبة الإسبانية على منصة التتويج.

واضطر لويس روبياليس لإعلان الاستقالة من منصبه، بعد رد فعل شعبي عنيف بسبب ما قام به مع جينيفر هيرموسو، عقب فوز منتخب إسبانيا لأول مرة في تاريخه بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم للسيدات، كما تمّ إيقافه مؤقتا من قِبل الاتحاد الدولي لمدة 90 يوما، لحين إجراء تحقيق تأديبي.