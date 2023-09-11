رئيس الدوري الإسباني يسخر من الأندية السعودية بوصف قاسٍ.. وتركي آل الشيخ يرد بقوة

شن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس هجوماً عنيفاً وساخراً على الدوري السعودي للمحترفين بعدما خطف عدداً كبيراً من الصفقات العالمية يتقدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه أنغولو كانتي والصربي ميتروفيتش وآخرون بمبالغ مالية ضخمة حولت البطولة إلى واحدة من أقوى المسابقات في العالم.

وقال تيباس في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية ومنها "ماركا" و"أس" في انتقاده للإنفاق الكبير في سوق الانتقالات السعودية الاستثنائية خلال الصيف: "أوروبا هي أكبر مساحة لصناعة كرة القدم في العالم. الأمر ليس من قبيل الصدفة، الأندية تستثمر لتطوير نفسها وعراقتها، والمسابقات مستمرة منذ عقود، والأندية والمسابقات أكثر أهمية من اللاعبين أنفسهم، لأن اللاعب سيأتي عليه وقت وتنتهي مسيرته، أما الأندية مستمرة لفترة دائما".

وسخر تيباس من من نادي اتحاد جدة الذي انتقل إليه لاعب ريال مدريد السابق بنزيمة، وقال: "لا أحد يعرف اسم الفريق الذي يلعب له بنزيمة.. لا يعرف أحد أسماء هؤلاء الفرق، لذلك من المستحيل تقديم تطور بهذه الطريقة".

وأوضح: "في كرة القدم السعودية، إذا أرادوا التطور، فسيتعين عليهم العمل بجد على العلامات التجارية لأنديتهم، والعلامات التجارية لمنافساتهم".

وتابع: "لدى الدوري الإسباني أكثر من 200 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، ولدى الدوري السعودي خمسةملايين فقط.. للوصول إلى نفس عدد متابعي (الليغا)، يجب أن يقدموا كثيرا على مستوى الحقوق السمعية والبصرية".

من جهته، ردّ رئيس هيئة ترفيه في السعودية تركي آل الشيخ على منتقدي صفقات أندية الدوري الشعودي لضم نجوم كرة القدم عالميين خلال الانتقالات الصيفية، وقال لشبكة قنوات "بي إن سبورت": "من حق السعودية أن تطور الدوري لديها، وهذه خطة موضوعة من 2016 وانطلقت في 2017".

وأوضح: "لم نر أصواتهم على الدوري الصيني أو الدوري الأمريكي، هما كانا سباقين في هذا المجال، لم نسمع أصواتهم حين سحبوا اللاعبين والرعاة من الدوري الإيطالي، ولم نسمع أصواتهم عندما استثمر أشخاص من الخارج في الدوريات الأوروبية".

وختم:"من حق السعودية أن تعمل على تطوير دوريها، وإسعاد شعبها والمقيمين فيها، ولجذب سياح وأنظار العالم للرياضة عندها.. لذلك كل الانتقادات غير واقعية".