على ذمة الهلال السعودي.. نيمار يهدر ركلة جزاء ويصبح أعظم هداف في تاريخ البرازيل (فيديو)

المصدر:
  • أحمد طارق- دبي
التاريخ:

حقق النجم البرازيلي نيمار جونيور إنجازاً تاريخياً عقب انضمامه إلى الهلال السعودي، وذلك خلال مشاركته في مباراة البرازيل وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026.
وأحرز نيمار هدفاً ليقود "السيليساو" للفوز على بوليفيا 4-1 في الجولة الأولى من تصفيات المونديال، ليصبح لاعب "الزعيم" هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل بوصول رصيده مع "السامبا" إلى 78 هدفاً.
وبدأ نيمار اللقاء بشكل سلبي بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 16، قبل أن يحرز صاحب الأرض 3 أهداف عن طريق رودريغو هدفين ورافينيا ثم أضاف نيمار الهدف الرابع بينما رد منتخب بوليفيا بإحرازه هدفه الوحيد.

وتجاوز نيمار أسطورة البرازيل الراحل بيليه الذي يمتلك في رصيد 77 هدفاً، بينما بدأ نجم "السيليساو" مسيرته مع الهلال السعودي بإنجاز تاريخي غير مسبوق في أول مشاركة له بقميص المنتخب البرازيلي عقب انضمامه إلى "الزعيم".

 

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