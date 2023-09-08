ميسي العجوز يتلاعب بأغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلاعبه بالاكوادوري مويسيس كايسيدو، خلال مواجهة منتخبي بلديهما في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ونجح ميسي في قيادة الأرجنتين إلى الفوز بهدف دون مقابل كان من توقيع الأسطورة الأرجنتينية ميسي، وذلك في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

وخلال المباراة ظهر النجم ميسي في مقطع فيديو تم تناقله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يستلم الكرة بالقرب من منطقة جزاء الاكوادور، رغم الرقابة اللصيقة التي دفعت اللاعب إلى الابتعاد إلى الجهة اليسرى بالقرب من خط التماس، لكن النجم الاكوادوري مويسيس كايسيدو، مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي ولاعب تشيلسي ظل يلاحق الأرجنتيني، قبل أن يراوغه ميسي في لمح البصر بطريقة فنية مميزة ما أدى إلى سقوط كايسيدو بعدما فقد توازنه.

وأصبح كايسيدو صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله إلى تشيلسي من برايتون مقابل 120 مليون يورو مع ارتفاع قيمة الصفقة إلى 140 مليون يورو بعد احتساب المتغيرات والحوافز.

وأثارت مراوغة ميسي (36 عاما) لكايسيدو (21 عاما)، ردود فعل واسعة نظرا لفرق السن بين ميسي صاحب الـ36 عاما ضد كايسيدو صاحب الـ140 مليون يورو والذي لا يتخطي عمره 21 عاماً، والذي انضم إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي لعام 2023.