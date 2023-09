"الكرة الذهبية" تنقذ محمد صلاح وتصدم كريستيانو رونالدو وتقترب من ميسي وهالاند

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023، التي تمنح سنويا لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وستعلن "فرانس فوتبول" عن الفائزين بكل صنف من جوائزها في حفل سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس في 30 أكتوبر المقبل، وصدمت المجلة الفرنسية الشهيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدم اختياره ضمن المرشحين للفوز بالجائزة.

وأنقذ اختيار النجم المصري محمد صلاح، الذي كان يتعرض لعدداً من الانتقادات الموسم الماضي بسبب موقع فريقه ليفربول وغيابه عن دوري أبطال أوروبا بعدما تواجد النجم المصري في قائمة أفضل 30 لاعب في العالم للمرة الخامسة على التوالي، ليؤكد أن اللاعب لازال قادر على التواجد بين عمالقة العالم.

ويُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بينما غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالجائزة خمس مرات، عن لائحة المرشحين بعدما أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف النصر السعودي بعدم ترك مانشستر يونايتد.

ويملك ميسي فرصة لخلافة الفرنسي كريم بنزيما وتعزيز رقمه القياسي والفوز بالجائزة المرموقة للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية التي قادته أخيراً وبعد انتظار طويل لإحراز كأس العالم مع بلاده نهاية العام الماضي.

ويأتي أيضا هالاند، والذي يملك حظاً لمنافسة في السباق على الجائزة التي يُعرف الفائز بها في 30 أكتوبر خلال حفل في باريس، بعد تألقه الموسم الماضي وقيادته مانشستر سيتي الإنجليزي لإحراز ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، بتسجيله 52 هدفاً في 53 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات، وفاز هالاند، الأسبوع الماضي بجائزة الاتحاد الأوروبي (ويفا) لأفضل لاعب في القارة العجوز.

وتضم قائمة المرشحين كلاً من

1. جوسكفو جفارديول (كرواتيا - لايبزيغ - مانشستر سيتي).

2. جمال موسيالا (ألمانيا - بايرن ميونخ).

3. أندريه أونانا (الكاميرون - إنتر ميلان - مانشستر يونايتد).

4. كريم بنزيما (فرنسا -ريال مدريد - اتحاد جدة).

5. محمد صلاح (مصر – ليفربول).

6. بوكايو ساكا (إنجلترا – أرسنال).

7. كيفن دي بروين (بلجيكا – مانشستر سيتي).

8. جود بيلينغهام (إنجلترا – بوروسيا دورتموند – ريال مدريد).

9. راندال كولو مواني (فرنسا – آينتراخت فرانكفورت – بي إس جي).

10. برناردو سيلفا (البرتغال – مانشستر سيتي).

11. خفيتشا كفاراتسخيليا (جورجيا – نابولي).

12. نيكولو باريلا (إيطاليا – إنتر ميلان).

13. إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين – أستون فيلا).

14. روبن دياز (البرتغال – مانشستر سيتي).

15. إيرلينج هالاند (النرويج – مانشستر سيتي).

16. مارتن أوديجارد (النرويج – أرسنال).

17. إلكاي جوندوجان (ألمانيا – مانشستر سيتي – برشلونة).

18. ياسين بونو (المغرب – إشبيلية – الهلال السعودي.

19. جوليان ألفاريز (الأرجنتين – مانشستر سيتي).

20. فينيسيوس جونيور (البرازيل – ريال مدريد.

21. رودري (إسبانيا – مانشستر سيتي).

22. أنطوان غريزمان (فرنسا – أتلتيكو مدريد).

23. ليونيل ميسي (الأرجنتين – سان جيرمان – إنتر ميامي).

24. لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين – إنتر ميلان).

25. روبرت ليفاندوفسكي (بولندا – برشلونة).

26. كيم مين جاي (كوريا الجنوبية - نابولي - بايرن ميونخ).

27. لوكا مودريتش (كرواتيا - ريال مدريد).

28. كيليان مبابي (فرنسا - سان جيرمان).

29. فيكتور أوسيمين (نيجيريا – نابولي).

30. هاري كين (إنجلترا - توتنهام - بايرن ميونخ).

بينما ضمت قائمة أسماء المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم 2023:

كلا من ياسين بونو، تيبو كورتوا، مايك ماينان، مارك أندري تير شتيجن، إيدرسون إيمليانو مارتينيز، أندري أونانا، آرون رامسديل، دومينيك ليفاكوفيتش، برايس سامبا.

They're the best players of the world...



Here are our 2023 Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/8clMJWrzET