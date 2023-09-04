جهاز كشف الكذب يفضح كريستيانو رونالدو في إجابتين.. ويؤكد: أفضل هداف في التاريخ (فيديو)

نشرت وسائل إعلام بريطانية مقاطع فيديو مسربة من مقابلة وأجزاء من الاختبار الذي خضع له النجم كريستيانو رونالدو مع جهاز كشف الكذب.

وتداولت صحف عالمية على منصة "إكس" مقتطفات من فيديو قصير مسرب من أحد البرامج التي سوف تذاع في وقت لاحق عن بعض من الأمور ولكن تحت اختبار كشف الكذب.

وجاءت إجابات نجم النصر السعودي مثيرة أبرزها رفضه استبدال 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مقابل حصوله مع منتخب البرتغال على لقب كأس العالم.

🚨 — #مترجم : الجزء المسرب من مقابلة الأسطورة كرستيانو رونالدو مع جهاز كشف الكذب.



• اسمه

• رقمه المفضل

• هدفه المفضل

• الرقم القياسي

• أفضل مدرب

• تحقيق كأس العالم

• الشخير أثناء النوم

• أصعب دوري

• الوجبات السريعة@GOATTWORLD

pic.twitter.com/OGYkGlMgRg — عمرو (@bt3) September 3, 2023

أما أبرز الإجابات جاءت كالتالي:

هل أنت أعظم هداف في التاريخ؟

كريستيانو: نعم

جهاز كشف الكذب: اجابة خاطئة

هل الرقم 7 هو الرقم المفضل لك؟

رونالدو: نعم (يشير برأسه لا)

جهاز كشف الكذب: اجابة صادقة

هل تشخر أثناء النوم؟

رونالدو: لا

جهاز كشف الكذب: اجابة خاطئة

هل البرييمير ليغ هو أصعب دوري في العالم؟

رونالدو: نعم

جهاز كشف الكذب: اجابة صادقة

هل السير أليكس فيرغسون هو أفضل مدرب في التاريخ؟

كريستيانو: من الصعب القول بإنه الأفضل، صحيح أنني حققت معه الكثير من البطولات، لكن اختيار مدرب واحد ليس عادل، فسأقول بأنه من أفضل المدربين.

المذيع: إجابة منطقية وصادقة

هل هدفك بالمقصية ضد يوفنتوس هو أفضل هدف لك على الاطلاق؟

رونالدو: نعم

جهاز كشف الكذب: اجابة خاطئة

هل ما زلت تحمل الرقم القياسي كأكثر من سجل في التاريخ؟

كرستيانو رونالدو: نعم

جهاز كشف الكذب: اجابة صادقة

كم عددها؟

الاسطورة كريستيانو: 835 الموثقة بفيديو

هل ستحقق البرتغال كأس العالم؟

رونالدو: نعم

جهاز كشف الكذب: إجابة خاطئة

هل تشاهد أهدافك مرة اخرى؟

رونالدو: نعم

جهاز كشف الكذب: اجابة صادقة

هل سبق لك تناول الوجبات السريعة؟

رونالدو: نعم مرات عديدة

جهاز كشف الكذب: اجابة صادقة

هل تُبدل ألقاب دوري أبطال أوروبا الخمسة التي حققتها مقابل كأس العالم؟

رونالدو: لا

جهاز كشف الكذب: اجابة صادقة

هل سيستطيع أحد تحطيم رقمك القياسي كأكثر من سجل أهداف في تاريخ كرة القدم؟

رونالدو: لا

جهاز كشف الكذب: اجابة صادقة