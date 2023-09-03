ليفربول يفوز ومحمد صلاح يسجل في الدوري الإنجليزي

واصل فريق ليفربول انتصاراته وحقق فوزاً لافتاً على أستون فيلا 3-صفر ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، ليرفع ليفربول رصيده الى 10 نقاط في المركز الثالث متخلفاً بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بسجل مثالي حتى الان.

ونجح محمد صلاح في إحراز هدفه الثاني هذا الموسم، كما نجح ليفربول في تحقيق الفوز الثالث تواليا بعد تعادله في مباراته الافتتاحية ضد مضيفه تشلسي.

وخاض ليفربول المباراة من دون قلبي دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك والفرنسي ابراهيما كوناتي، الاول بسبب الايقاف أثر طرده الاسبوع الماضي، والثاني بداعي الاصابة فلعب بدلاً منهما الكاميروني جويل ماتيب وجو غوميز.

وبعد ان سجل ثنائية في مرمى نيوكاسل في الدقائق الاخيرة بعد نزوله احتياطيا ليمنح فريقه فوزا دراماتيكيا 2-1، شارك المهاجم الأوروغوايني داروين نونييس اساسيا على حساب الهولندي كودي غاكبو، وفي مطلع الشوط الثاني حسم المصري محمد صلاح النتيجة نهائيا في صالح فريقه عندما انسل من وراء المدافعين عند القائم البعيد وغمز الكرة داخل الشباك (55).

وكان ليفربول رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني (نحو 190 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي لضم صلاح بحسب تقارير صحافية يوم الجمعة.