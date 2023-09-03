سيصبح أغلى لاعب في "البريميرليغ".. مانشستر سيتي يحصن هالاند من العروض السعودية

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي سيجعل الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند أغلى لاعب في إنجلترا.

قالت صحيفة ذا صن إن بطل إنجلترا سيمنح الدولي النرويجي أعلى أجر في الدوري الإنجليزي.

وأضافت: "النادي دخل في مفاوضات مع اللاعب لمنحه 28.6 مليون جنيه إسترليني سنوياً لضمان استمراره مع الفريق".

وأشارت إلى أن هداف "البريميير ليغ" لديه عقد بالفعل يمتد حتى 2027، ولكن إدارة السيتي تحدثت بالفعل مع رافائيلا بيمنتا وكيلة أعمال اللاعب بشأن تمديد العقد لموسم إضافي.

وأكدت أن التخوف الأساسي هو العروض المغرية التي تقدمها أندية الدوري السعودي والتي من الصعب منافستها، لذلك يسعى بطل الرباعية إلى زيادة الراتب الأسبوعي لهداف الفريق إلى 550 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضحت: "هالاند فعلياً يحصل على أعلى راتب في الفريق إلى جانب البلجيكي كيفن دي بروين بقيمة تبلغ 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً".

وقالت إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً ليس لديه شرطاً جزائياً في عقده، بينما يعد من أبرز أهداف عملاق "الليغا" ريال مدريد.

وشددت على أن العرض الضخم الذي قدمه الاتحاد السعودي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول مقابل 170 مليون جنيه إسترليني يجعل فكرة التفاوض مع هالاند أمراً مطروحاً إذ قد تقدر قيمته بما يصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني.

واختتمت: "من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن تمديد عقد اللاعب النرويجي حتى 2028 في غضون الأسابيع المقبلة، بينما أكدت مصادر مقربة من المهاجم الدولي أنه لا يوجد ما يشير إلى تفكيره في الموافقة مستقبلاً على إغراءات الدوري السعودي".